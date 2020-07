5K HD naar de Melkweg

Het debuutalbum van 5K HD katapulteerde de band in 2017 in één klap de wereld over. Op popfestivals werd het vijftal gevierd om hun experimentele uitschieters en op jazzfestivals als virtuose vernieuwers. Ze namen hun tijd met het tweede album ‘High Performer’ waarop ze verder onderzochten waar de scheidslijn ligt tussen catchy pop en experimentele geluiden.

Inmiddels ligt de nieuwste single ‘Happy Fxxxing Life’ op de plank. Een zomerse single met een felle boodschap. 5K HD laat ermee zien dat ze sinds het debuut niet gestopt zijn met groeien en dat nog lang niet van plan zijn!

5K HD komt op 10 maart naar de Melkweg.