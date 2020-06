Jeangu Macrooy brengt live video ‘Gold’ uit ter ere van Keti Koti

Vandaag heeft Jeangu Macrooy, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival 2021, een live video uitgebracht van zijn single ‘Gold’, de openingstrack van zijn in 2016 uitgekomen debuut EP ‘Brave Enough’. De video komt uit om aandacht te vragen voor Keti Koti, de jaarlijks op 1 juli terugkerende feestdag waarbij de juridische afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen in 1863 wordt herdacht en gevierd. De naam van de feestdag stamt uit het Sranantongo en betekent ‘Ketenen Gebroken’.

Jeangu schreef ‘Gold’ vlak nadat hij in 2014 vanuit Suriname naar Nederland emigreerde. In het nummer schetst hij een beeld van hoe hij als jonge Surinamer geconfronteerd werd met de aan koloniale tijden ontleende rijkdom van de Amsterdamse grachten, en het gebrek in Nederland aan kennis en bewustzijn over het gedeelde verleden. ‘Gold’ was in 2015 Macrooy’s eerste single, waarmee hij direct tot 3FM Talent benoemd werd en o.a. langs ging bij De Wereld Draait Door. Jeangu nam de live video samen met zijn voltallige band op in Museum Van Loon, dat gevestigd is in een van de vele rijk gedecoreerde 17e-eeuws grachtenpanden aan de Keizersgracht in Amsterdam. Museum Van Loon is het voormalig woonhuis van de Amsterdamse regentenfamilie Van Loon, die er eind 19de eeuw kwam wonen. Leden van de familie Van Loon waren medeoprichter van de VOC, bewindhebber bij de WIC en directeur bij de Sociëteit van Suriname. De geschiedenis van het huis samen met de verhalen die het museum vertelt over gedeelde geschiedenis maken het een symbolische plek als het over dit onderwerp gaat.

Jeangu: “In Suriname is Keti Koti een nationale vrije dag. Maar hier in Nederland gaat Keti Koti aan verreweg de meeste mensen voorbij. Dat vind ik nog steeds schokkend en pijnlijk om te zien. Het herdenken van de slavernij en het vieren van de afschaffing daarvan is immers een belangrijke gebeurtenis die zowel Nederland als de voormalige koloniën aangaat: het hoort bij onze gedeelde geschiedenis. Bovendien was het een belangrijke en grote stap voorwaarts voor de mensenrechten. De afgelopen jaren wordt het publiek bij de herdenking diverser en wordt de ceremonie uitgezonden door de NOS; dat is mooi. Toch zie ik graag dat er meer bewustwording over de koloniale geschiedenis van Nederland ontstaat en dat Keti Koti een dag wordt die alle Nederlanders samen herdenken en vieren.”

Jeangu Macrooy groeide op in Suriname, waar de eerste stappen van zijn muzikale carrière werden gezet. In 2014 verhuisde hij naar Nederland en ging hij een muzikale samenwerking aan met producer Perquisite. De afgelopen jaren waren een flinke rollercoaster: zijn debuutalbum ‘High On You’ (2017) werd genomineerd voor een Edison Pop ‘Beste Album’. Ook werd hij een graag geziene gast bij De Wereld Draait Door, schitterde hij als Judas in ‘The Passion’, en trad hij op op vele podia en festivals, waaronder Lowlands, North Sea Jazz en Eurosonic/Noorderslag. Begin vorig jaar kwam zijn tweede album ‘Horizon’ (2019) uit dat lovend werd ontvangen in een uitverkochte grote zaal van Paradiso, Amsterdam. Naast zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival zou Jeangu samen met zijn band van maart tot eind mei door heel het land te zien zijn geweest met zijn theater tour, welke helaas vanwege COVID-19 maatregelen uitgesteld moest worden. Op zaterdag 4 juli is Jeangu voor het eerst weer live te zien met zijn band, met drie huiskamerconcerten in de AFAS Live.