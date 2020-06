Sufjan Stevens kondigt nieuw album ‘The Ascension’ aan

‘The Ascension’, het achtste solo-studioalbum van zanger, songwriter en componist Sufjan Stevens – en het langverwachte vervolg op het volprezen ‘Carrie & Lowell’ – staat gepland voor eind september op Asthmatic Kitty Records. ‘America’, de debuutsingle van het album, komt aanstaande vrijdag 3 juli om 15.00 uur met een video de wereld in.

Vijf jaar geleden schreef de pers: “Eerste echte Sufjan Stevens album in tien jaar. Hoeveel platen Sufjan ook heeft uitgebracht sinds 2005, geen van allen werd door de trouwe fans beschouwd als de opvolger van ‘Illinois’. Dat album blijft de ultieme klassieker in het hele Sufjan repertoire.” In maart 2015 was dit een redelijk opportunistische uitspraak, maar man oh man, wat hadden we gelijk! ‘Carrie & Lowell’ is uitgegroeid tot ultieme klassieker, dat weerhoud Sufjan er echt niet van ‘The Ascension’ het ambitieuze stempeltje van opvolger te geven. Tot nu toe had hij steeds gelijk… Op 25 september weten we of de trouwe fans het daar mee eens zijn én of de plaat haar titel waar maakt.