Indieband Cronin brengt mini-album uit

Begin juli komt Ierse indieband Cronin met mini-album ‘A View From The Next Room’. Het bevat de meest experimentele en diverse reeks nummers van de band tot nu toe. Reeds bestaande songs zijn opnieuw opgenomen en gemixt.

Samenwerking met grote externe muzikanten

Cronin is het muzikale project van de Ierse broers Johnny en Michael Cronin. Net als bij het veelgeprezen debuutalbum ‘The First Kiss of Love’, hebben ze ook dit keer voor de productie de hulp ingeschakeld van Karl Odlum (Glen Hansard, The Frames) en Ger McDonnell (U2, Manic Street Preachers).

Daarnaast heeft de band nieuwe externe instrumentalisten binnengehaald. Zo is Waterboys-violist Steve Wickham op twee nummers te horen, Damien Rice-celliste Vivienne Long speelt mee op de track ‘Need’ en Terry Edwards (PJ Harvey) op de remix van ‘Little London’. Hun invloed is duidelijk hoorbaar!

Corona zorgt voor onverwachte nieuwe draai

Mick Cronin over het maken van ‘A View From the Next Room’: “Sommige van deze mixen bestaan al een tijdje, andere zijn vers. Omdat we niet in de studio konden werken, dachten we dat het nu een goed moment was om deze als mini-album uit te brengen. Het is een diverse mix in vergelijking met onze releases tot dusver, het laat een andere kant zien van wat we in ons hoofd hebben. ”

Het mini-album telt zes nummers, allen met diepe orkestrale arrangementen. In elk nummer zijn interessante vernieuwingen aangebracht. In juni bracht de band openingsnummer ‘Several Perceptions’ als single uit, met videoclip. De albumillustraties zijn gemaakt door Paul Gallagher, de oudere broer van Oasis’ Noël en Liam. Cronin’s mini-album ‘A View From The Next Room’ is vanaf 3 juli verkrijgbaar.