Matt Perriment brengt nieuwe single ‘Blackbird Song’ uit

Het is alweer een jaar geleden (maart 2019) dat Matt Perriment zijn tweede EP ‘Memos’ uitbracht en het voorprogramma van Haevn in Nederland verzorgde. Nu is hij terug met een nieuwe single ‘Blackbird Song’. Het origineel is geschreven door Lee DeWyze en werd bekend dankzij de hitserie The Walking Dead.

De uit Londen afkomstige singer-songwriter Matt Perriment begon op 17-jarige leeftijd met het schrijven van zijn indie/folk muziek. Zijn combinatie van melodische songwriting en diepgaande teksten zorgen voor prachtige nummers.

Matt Perriment vertelde over zijn nieuwe single: “The track had such raw power and emotion and at the time really encapsulated my thoughts about consistently traveling across the world, consistently being on the move due to touring and living abroad. The track was recorded and produced by Matt Ingram.”