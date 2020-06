Yîn Yîn komt naar Grenswerk

In de zomer van 2017 begonnen Kees Berkers (Baby Galaxy, YAYAYA) & Yves Lennertz (Bounty Island) liedjes te schrijven en op te nemen in een balletschool/ Omdat ze fervente platenverzamelaars zijn, en beide leden een collectie hebben die bijna elk muzikaal tijdperk en genre omvat, sijpelen details uit veel verschillende genres door in hun muziek.

Gebruikmakend van Zuidoost-Aziatische muziek uit de jaren 60 en 70 als belangrijkste inspiratiebron, terwijl ze ook hun individuele muzikale achtergronden en interesses naar de tafel brachten, resulteerde dit in een opmerkelijke reeks nummers die wereldmuziek, disco, funk en elektronische muziek mixen.

Yîn Yîn kwam in 2019 met hun full length The Rabbit That Hunts Tigers en deed afgelopen maanden nog mee aan het Home Grown project waarvoor ze het nummer Haw Phin schreven. Te gekke band!

Yîn Yîn staat op 29 augustus in Venlo voor een optreden in Grenswerk.