Gotthard samen met Rebelstar naar de Boerderij

De hardrockformatie Gotthard is afkomstig uit Zwitserland. De rockers uit Lugano stonden de afgelopen decennia meer dan 2000 keer op het podium en toerden samen met grootheden als Deep Purple, Bryan Adams, AC/DC en Bon Jovi. Gotthard heeft inmiddels 12 studioalbums op zijn naam staan en verkocht wereldwijd 3 miljoen albums.

Support komt van Rebelstar. Rebelstar speelt old skool hardrock (Denk aan Ozzy Osbourne, KISS, Motley Crue, Guns & Roses) met invloeden uit de hedendaagse rock en metal (Metallica, Nickelback, Alice In Chains) heavy riffs met catchy, sterke en melodieuze zang, resulterend in een eigen moderne sound.

Gotthard en Rebelstar staan geprogrammeerd in De Boerderij in Zoetermeer op 19 april 2021.