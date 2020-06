Fatoumata Diawara nog dit jaar naar TivoliVredenburg

De Malinese zangeres/gitariste (en actrice) Fatoumata Diawara maakt een vrolijk klinkende mengeling van afrobeat, jazz, funk en soul. Mede dankzij haar soepel swingende begeleidingsband ontaardt elk concert van Diawara in een dansfeest – denk aan haar indrukwekkende optreden tijdens Le Guess Who? 2019 – maar ze heeft ook een andere kant.

In haar teksten kaart ze geregeld serieuze maatschappelijke onderwerpen aan als de rechten van vrouwen en kinderen aan. Verwacht vanavond onder meer werk van haar albums Fatou (2011) en Fenfo (Something To Say) (2018), al covert Diawara live net zo makkelijk werk van haar helden Fela Kuti en Nina Simone!

Fatoumata Diawara komt op 2 december naar TivoliVredenburg in Utrecht.