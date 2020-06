Sweet Bourbon – Born A Rebel

Begin 2014 zag Sweet Bourbon het licht. In 2015 verscheen een eerste live-cd, in 2017 gevolgd door debuutalbum ‘Night Turned Into Day’. Van de oorspronkelijke bezetting uit 2014 is uiteindelijk gitarist Chris Janssen nog over. Bij de vorige cd waren Willem van der Schoof (toetsen), Roeland van Laer (bas) en René van Onna (zang) er al bij. Sinds 2018 maakt ook drummer Ruben Ramirez deel uit van de definitieve bezetting. Met achtergrondzangeressen Henny Oudesluijs, Suzan Wattimena en Laura van der Vange als de Bourbonnettes is de band compleet.

Onlangs verscheen de tweede studio-cd onder de titel ‘Born A Rebel’. Van de tien nummers zijn er zeven van de hand van Janssen en van Onna, waarbij van der Schoof op een ervan de muziek heeft geschreven. De drie covers zijn van Chester Burnett (Howlin’ Wolf), Hadden Sayers en Joseph Maher (Big Joe & the Dynaflows). Het is weer een erg leuke cd geworden met goed gemaakte en interessante nummers.

De opener ‘Born A Rebel’ komt meteen lekker binnen en geeft meteen weer wat we verder te verwachten hebben. Erg mooi is de langzame ballad ‘Mrs C’, prima gezongen door van Onna. Leuk is de tekst van ‘Muddy Footprints’, dat gaat over slaapwandelen. En een ander hoogtepunt is het jazzy ‘Laying In The Alley’, één van de covers, waarbij ook de tekst het waard is om naar te luisteren. Prima cd. (7/10) (Eigen productie)