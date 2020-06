Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van CHIC.

Nile Rodgers is een van de grondleggers van de jaren ’70 discomuziek. Zijn gitaarspel is uniek, een kenmerkende stijl. In 1976 richtte Rodgers de band CHIC op en had daarmee een aantal hits als ‘Le Freak’, ‘I want your love’, ‘Good Times’ en ‘My forbidden lover’. Als producer was hij ook zeer succesvol, denk hierbij aan de albums ‘Let’s Dance’ van David Bowie (1983), ‘Like a Virgin’ van Madonna (1984) en Duran Duran’s ‘Notorious’ (1986) en, om zeker niet te vergeten Daft Punk’s ‘Get Lucky’ (2013), komende van het album ‘Random Access Memories’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Full Concert: CHIC live @ Mount Fury Festival, Japan (2003).