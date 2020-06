Flying Colors kondigen DVD release aan van ‘Third Stage: Live In London’ i

Supergroup Flying Colors brengt hun gloednieuwe live-DVD ‘Third Stage: Live in Londen’ op 18 september via Music Theories Recordings uit – de thuisbasis van Ayreon, Jordan Rudess, Von Hertzen Brothers, Michael Romeo, Jason Becker, Paul Gilbert en Spock’s Beard.

‘Third Stage: Live in London’ werd gefilmd tijdens hun Amerikaanse en Europese tour in 2019. De beelden leggen de uitverkochte slotshow vast van 14 december in het iconische Shepherd’s Bush Empire theater in Londen. Het album wordt uitgebracht op verschillende formaten, zoals oranje transparant 3LP, Blu-ray, digitaal, 2CD+DVD en een 40 pagina tellend Earbook inclusief 5 discs: 2CD album, 2 DVD’s en een Blu-ray. De Blu-ray en DVD’s in het Earbook bevatten ook bonusmateriaal van muziekvideo’s en concertbeelden van hun Morsefest 2019 optreden in Cross Plains, Tennessee.

Als je dit kaliber van supergroep-muzikanten combineert – gitarist Steve Morse (Deep Purple, Dixie Dregs, ex-Kansas), drummer Mike Portnoy (The Winery Dogs, ex-Dream Theater, Transatlantic), keyboardist/zanger Neal Morse (Transatlantic, ex Spock’s Beard), bassist Dave LaRue (Dixie Dregs, ex-Joe Satriani), en powerhouse vocalist en songwriter Casey McPherson (Alpha Rev, The Sea Within) – dan krijg je gegarandeerd vuurwerk.

Ze hadden slechts 9 exclusieve shows tijdens deze tour gespeeld, met als hoogtepunt de uitverkochte show in Londen, waar Portnoy halverwege de set opstond en grapte, “Welcome to the rarest of all sightings, rarer than a UFO sighting, rarer than a sasquatch sighting. A Flying Colors sighting, here on stage in London. This is a very sad night for us because it is the last night of the tour and we don’t get to play together enough, so we’re going to savour every moment tonight and enjoy each and every moment here on stage.”

Het laatste studio-album ‘Third Degree’ was pas twee maanden eerder uitgebracht, en de nummers van die plaat vormden iets minder dan de helft van de setlist van de avond. De rest van de nummers kwamen van het gelijknamige Billboard Top 10 debuut uit 2012, en van het in 2014 uitgebrachte album ‘Second Nature’. Gesteund door een HD-projectiescherm betreden de vijf het podium in de duisternis te midden van een daverend applaus en grooven ze meteen de opener ‘Blue Ocean’ in, waarbij hun technische virtuositeit, vrolijke melodieën en reflectieve lyriek vanaf het begin de hoekstenen van het Flying Colors geluid zijn.

McPherson denkt terug aan het moment dat hij het podium opliep: “I remember how I felt right before the show in London. I was excited because my oldest daughter and her grandmother were there, whom I love dearly, and felt like I had the show, down by then. It’s always a good feeling to take the stage when the material is ingrained enough to just let go and let it out!”

Ze vloeien over in het melodieuze progressieve nummer ‘A Place In Your World’, met gitaargeluid van Steve Morse voordat ze verder schakelen naar een duo van denderende nieuwe nummers, ‘The Loss Inside’, en het bijna opzwepende apocalyptisch klinkende ‘More’ – het is dit dat hen zo bijzonder maakt; het vermogen om soepeltjes door verschillende genres tegelijk heen te vloeien.

Meteen vanaf de opening in 1903 als Music Hall is het Shepherd’s Bush Empire een boeiende locatie geweest, met diverse optredens en revues van onder andere Charlie Chaplin. Het is ontworpen door architect Frank Matchem, die ook het wereldberoemde Palladium, Victoria Palace Theatre en London Coliseum ontwierp. De mix van prachtige Art Nouveau en barokke stijl creëert een weelderige achtergrond voor de psychedelische progressieve pop-styling van deze supergroep. “The Shepherd’s Bush Empire is a classic theatre. Little nooks and crannies backstage, and that ornate vibe in the hall. Great people to work with which always makes for a fun gig,” zegt McPherson.

“Playing in Flying Colors is like being in a movie,” zegt de zanger. “It’s so incredibly powerful emotionally, and to think this was going to be the last show was a bittersweet feeling. I love the other guys in the band and we always have such a good time on the road together. Our chemistry is like really good sushi. There’s not one ingredient you could replace and it taste that good. It is one of the kindest and uniquely unified band’s I’ve ever been in.”

‘Third Stage: Live In London’ legt de band in al hun compromisloze glorie vast. Vijf muzikanten die wanneer zij bij elkaar komen bewijzen dat ze een bijzondere band hebben. In de woorden van Mr. Portnoy, het is de “rarest of all sightings,”.

Tracklist ‘Third Stage: Live In London’:

CD 1

Blue Ocean

A Place In Your World

The Loss Inside

More

Kayla

Geronimo

You Are Not Alone

Forever In A Daze

Love Letter

CD 2:

Peaceful Harbor

Crawl

Infinite Fire

Cosmic Symphony

The Storm

Mask Machine

* Earbook/Blu-Ray includes bonus show Live @ Morsefest