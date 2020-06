‘Madan’m Mwen’ van Re-MI gaat de wereld over

We hadden het al eerder over Re-MI, de op Saint-Martin, Haïti woonachtige artiest. Re-MI is al een tijdje bezig met het produceren van lekkere muziek, en op Haïti gaat zijn single ‘Madan’m Mwen (My Wife)’ enorm de hoogte in. Hoge noteringen in de hitlijsten in verschillende Caribische landen, voor zijn hit, waarin hij de liefde van zijn leven bezingt.

Jet Blvck heeft de Haïtiaan ditmaal geholpen bij zijn nummer, en met een mix van Haïtiaans-Creoolse en Engelse teksten, complimenteert de AfroPop-productie de dame in kwestie zo goed, dat het nummer inmiddels in eigen land een hit is geworden en een veelgevraagde track lijkt te worden in op bruiloften.

Na het uitbrengen van zijn eerste single ‘Paka Viv San Ou’ in 2014, rees Re-Mi snel in de vaderlandse muziekscene. Met zijn meertalige stijl van R & B-, Pop- en Afrobeats-producties, nam Re-Mi deel aan verschillende competities, waaronder het 2016-seizoen van Trace Music Star waarin hij het tot de halve finalist schopte. Met nummers die voor velen herkenbaar zijn, zal 2020 het jaar moeten worden voor Re-MI om zijn carrière naar hogere hoogten te brengen.

‘Madan’m Mwen’ klinkt een beetje als Kenny B, maar dan in het Haïtiaans-Creools, gemixt met wat Engelse teksten, zoals vrij gebruikelijk is in die streek. Het is een zomerse hit, die net als zijn vorige single ‘Lanmou Blésé M’ in duet is opgenomen. Toen met Blackbone, nu met Jet Blvck dus. ‘Madan’m Mwen’ klinkt zelfs nog zomerser dan zijn ‘Mwen in Love’ uit 2017, met hetzelfde onderwerp. Het lijkt er dus op dat juist de ode aan de vrouw de perfecte stijl is voor Re-MI om te bezingen.

‘Madan’m Mwen’ is nu beschikbaar op alle Digital Music Streaming Platforms, behaalde al suces tot aan in Rusland aan toe, en is nu dus ook beluisteren via Spotify.