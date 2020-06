De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 26 juni 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 26 juni 2020.

We konden weten dat deze week de langverwachte zomer definitief het relais van de lente had overgenomen toen er zojuist een huismus, waarschijnlijk lijdend aan een door de zonnekracht veroorzaakte lage bloeddruk, met zijn snaveltje naar beneden en de oogjes dicht uit de dakgoot, headfirst naar beneden dook. Inderdaad de mussen vallen dood uit de lucht. Hitteplan, code geel, bejaarden moeten alweer binnenblijven. Veel drinken ook heel veel drinken, en vooral niet teveel of bij voorkeur helemaal geen kleren aan.

Laat het voor iedereen duidelijk zijn, op de redactie vormt dit allemaal geen enkel obstakel om toch weer, misschien wel juist nu, ons volledig in te zetten om weer een mooie Spotify playlist samen te stellen. Het lijkt wel of met de versoepeling van de corona maatregels ook de artiesten weer uit hun schulp zijn gekropen. De zomer wordt ingeleid met meer releases dan een mens in zijn beschikbare tijd kan beluisteren. Daarom heeft de redactie dus maar extra oren ingeschakeld, want we willen natuurlijk wel precies weten wat we jullie allemaal voorschotelen.

Klein geheim van de smid: De Maxazine Spotify Playlist wordt volledig organisch, met behulp van echte levende mensen-oren samengesteld. Bij ons op de redactie geen slim geautomatiseerd algoritme dat fluks een geautomatiseerde lijst samenstelt. Onze eigen Spotify-eindredacteur, Perry de platenbaas, teistert de hele week door zijn privé buizen van Eustachius om op vrijdagavond 19.00 uur exact het finale verdict te spreken over de nieuwe lijst. Een ambachtelijk samengestelde lijst dus.

Deze week is die weer bijzonder fraai geworden met onder andere lekkers van Bob Dylan, Dandana, Benjamin Biolay, Thomas Dybdahl en niemand minder dan de Dalai Lama. Lekker in je auto met de ramen open cruisen en de Maxazine Spotify Playlist op de speakers. Voordat je het weet ben je Luxemburg voorbij