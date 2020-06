5 Seconds of Summer komt naar AFAS Live

Eind maart bracht 5 Seconds of Summer hun nieuwe album ‘CALM’ uit, de opvolger van het in 2018 verschenen ‘Youngblood’. ‘CALM’, een acroniem van de eerste letters van de namen van de bandleden Calum, Ashton, Luke en Michael is het vierde studioalbum van de populaire Australische groep.

Het album met daarop de hits ‘Teeth’, ‘Easier’ en ‘No Shame’ kwam net als de drie voorgaande albums direct op de eerste plaats binnen in hun thuisland. Daarmee is 5 Seconds of Summer de tweede Australische band in de geschiedenis die met de eerste vier studioalbums op nummer één in de Australische ARIA hitlijst binnenkwam. Ook in de rest van wereld haalde het album topnoteringen.

In totaal heeft 5 Seconds of Summer wereldwijd al meer dan 9,6 miljoen albums en meer dan twee miljoen concerttickets verkocht. Ook hebben hun streams bij elkaar opgeteld de zeven miljard al ruim overschreden. 5 Seconds of Summer – bestaande uit Luke Hemmings (zang / gitaar), Michael Clifford (zang / gitaar), Calum Hood (zang / bas) en Ashton Irwin (zang / drums) – zijn onderscheiden met vele prijzen waaronder een American Music Award, een People’s Choice Award, twee iHeartRadio Music Awards, acht MTV European Music Awards, vijf ARIA Awards, twee APRA en twee MTV Video Music Awards.

Donderdag 22 april geeft 5 Seconds of Summer een concert in AFAS Live in Amsterdam. De kaartverkoop voor het optreden dat deel uitmaakt van de ‘No Shame 2021’ tournee start aanstaande vrijdag 3 juli om 10.00 uur.