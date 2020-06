De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 19 juni 2020

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor op Spotify van vrijdag 19 juni 2020.

Vrijdag 19 juni; Midsommersafton, oftwel Midzomernacht. Vanavond dansen we, op anderhalve meter afstand van elkaar, onder de midzomernachtsboom en zingen en dansen: “Prästens lilla kråka”. 19 juni is sowieso echt een prima dag als je het eens even beter bekijkt. Zo vieren we de verjaardag van zowel Salman Rushdie als ook Blaise Pascal. Niet de minsten. Twee jaar geleden precies stonden Jay-Z en Beyonce in een uitverkochte Ziggo Dome. Vandaag zal het een heel stuk rustiger zijn in concert-minnend Nederland. Helaas. Corona killed our life.

Alleen daarom al is de Maxazine Spotify Playlist een soort van therapeutisch orakel. We zitten dan wel niet op de berg Olympus maar op het wereldwijde web, dat doet verder niets af aan de helende bedoelingen van onze muziekredacteuren die elke week weer met veel plezier, en doordrongen van de zwaarte van hun taak de lijst samenstellen.

Soms gaat er zoveel tijd inzitten dat huwelijken, die in de basis goed waren, toch onder druk komen te staan. Verwijten over en weer, jullie kennen het wel. Zij wil dat hij op tijd thuis is voor wat quality-time. Hij wil de lijst gewoon goed afmaken. Kwestie van prioriteren. Enfin, jullie hoeven er niet over in te zitten. Met een diepte-investering in een doos chocolaatjes is de crisis voorlopig bezworen. We houden jullie op de hoogte!

En die lijst, die is is weer erg fijn. gegarandeerd dat jullie er mooi de week weer mee door gaan komen. Wat hebben we opgenomen in de lijst? Nieuwe tracks van Jason isbell, Benjamin Ingrosso, Lina Maly en een knaller van Dua Saleh. Is echt niet alles hoor, er is nog veel meer. Waar wacht je nog op . Lekker je noise canceling headphone op en genieten. Lekker het weekend in met de beste muziek. Brought to you by Maxazine.