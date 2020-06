Start uitbreiding poppodium Nieuwe Nor

Vandaag start de verbouwing en uitbreiding van de Nieuwe Nor. In de nieuwe grote zaal is straks plaats voor 650 bezoekers, een verdrievoudiging van de huidige capaciteit.

De Nieuwe Nor opende in december 2006 haar deuren als eerste professionele poppodium van Limburg. Door het grote succes van de afgelopen jaren is de huidige zaal te klein geworden. Met de geplande uitbreiding en verbouwing verdrievoudigt de capaciteit en verbetert de logistiek. De uitbreiding biedt bovendien kansen het programma te verbreden en grotere evenementen te organiseren. De oplevering staat gepland voor het najaar van 2021.

Op dit moment ervaart de Nieuwe Nor de gevolgen van de coronacrisis. Er kunnen voorlopig nog geen publieksactiviteiten worden georganiseerd. In de tussentijd biedt de Nieuwe Nor haar trouwe publiek een alternatief programma, deels online en zo mogelijk binnenkort op andere locaties. De organisatie verwacht door een aantal ingrepen, samen met haar partners, een gezonde financiële basis voor de toekomst te hebben veiliggesteld.

De gemeente Heerlen, Provincie Limburg en IBA Parkstad financieren de uitbreiding van poppodium Nieuwe Nor. Pinkpop-directeur Jan Smeets heeft samen met Johan de Niet, directeur-bestuurder van de Nieuwe Nor, vandaag het startschot voor de verbouwing gegeven. Tijdens de bouwperiode geeft de Nieuwe Nor regelmatig updates en (digitale) rondleidingen zodat het publiek, vrijwilligers en andere geïnteresseerden zich gaandeweg alvast een beeld kunnen vormen van de toekomstige Nieuwe Nor.