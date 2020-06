Imany komt begin 2021 naar Brussel

Begin 2021 stelt de Franse activiste en soul-, jazz- & blueszangeres Imany haar nieuwste project Voodoo Cello voor bij BOZAR in Brussel. In Voodoo Cello versmelt Imany’s diepe stem betoverend en liefdevol met de klank van acht cello’s.

Al tien jaar weet Imany met haar diepe stem het publiek te bezweren door op soul, folk en blues geïnspireerde ritmes. Gesterkt door haar twee grote hits ‘Don’t Be So Shy’ en ‘You Will Never Know’, twee albums en haar soundtrack voor de film ‘Sous les jupes des Filles’ gaat het Imany wereldwijd voor de wind.

Imany nam haar tijd om haar eigen pad te vinden, maar heeft inmiddels een ritme gevonden dat haar perfect ligt. In 2011 stelde ze haar album ‘The Shape of a Broken Heart’ voor, een eerste stap in een onverzettelijke reis naar de top, op het ritme van de hitsingle ‘You Will Never Know’. Sindsdien heeft Imany een geheel eigen plaats veroverd op het raakvlak tussen folk, soul en bluesrock. Met ogenschijnlijk gemak drukte ze met haar unieke stijl haar stempel op het muzieklandschap: een bevlogen melancholie, een onmiskenbare stem en teksten uit het leven gegrepen.

Zeven jaar later hield ze met ‘The Wrong Kind of War’ dezelfde koers aan en bracht ze een sound die individuele stijlen vermengt en overstijgt. Het resultaat was een ongezien succes waarmee ze haar plaats aan de top bevestigde. De plaat ging wereldwijd meer dan 400.000 keer over de toonbank en behaalde platina in Frankrijk. Surfend op het succes van de single ‘Don’t Be So Shy’, die de hitlijsten aanvoerde, niet weg te slaan was uit de ether én het hoogste aantal streams behaalde in 15 landen! De inmiddels ‘diamanten plaat’ in Frankrijk, Duitsland en Polen schittert vandaag in de Shazam Hall of Fame.

Na een lange internationale tournee en een welverdiende rustpauze verschijnt Imany nu opnieuw op het podium en vermengt ze haar stem met de warme akoestische klank van een cello-orkest. In Voodoo Cello bezweert Imany acht cello’s en zet ze klassiekers uit de populaire muziekgeschiedenis naar haar hand (van Radiohead tot Cat Stevens, Donna Summer, Hozier, t.A.t.u. en Bob Marley). Met sprekend gemak put ze uit de magie die ontstaat wanneer de snaren en haar stem samen zinderen en betovert ze haar publiek, terwijl ze aandacht vraagt voor de unieke kracht van vrouwen.

Op zaterdag 6 februari zal Imany optreden in Bozar.