Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Mezzoforte.

Vanwege het aantal hits dat de band gehad zou je ze gelijk in de categorie eendagsvliegen kunnen plaatsen, ondanks dat ze al bestaan sinds eind jaren ’70 en momenteel nog steeds succesvol touren. In Nederland hebben ze maar één hit gehad, en wat voor een! Het nummer ‘Garden Party’, zet het maar op en je herkent de funky geluiden meteen. In 2007 gaf de band een concert in de IJslandse hoofdstad Reykjavik.

Kijk, luister en geniet hieronder van: Full Concert: Mezzoforte live @ Reykjavik City Theatre (2007).