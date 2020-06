Wende lanceert nieuwe club- en theatertour

Wende komt vandaag met de data van haar nieuwe tournee ‘De Wildernis’. De première zal plaatsvinden op 1 mei 2021 in Paradiso Amsterdam, daarna volgt een tour door Nederland en België. Alles is ongewis, maar voor Wende kan de toekomst ook een beslissing zijn.

Wende is een van de meest veelzijdige artiesten van Nederland. Ze is klassiek, pop, jazz en donkere elektronica en combineert deze muziekstijlen al jaren in grensverleggende interdisciplinaire theaterconcerten. Haar prijzenkast weerspiegelt die diversiteit, ondertussen heeft ze een Edison in bijna elke categorie en was ze als actrice genomineerd voor een gouden kalf. Ze begon haar carrière in 2003 en maakte sindsdien zes albums en vijf eigen voorstellingen in binnen- en buitenland.

De voorbereidingen voor de De Wildernis zijn net begonnen met een team van gerenommeerde schrijvers, muzikanten en designers uit binnen- en buitenland. Zoals altijd gaat Wende weer op zoek naar antwoorden op vragen die we ons liever niet stellen, maar die ons raken in ons hart, hoofd en onderbuik. Versmelt ze muziek en design tot zinnenprikkelend totaaltheater.

Wende: “Ik heb lang getwijfeld omdat er zo veel onzeker is en veel van mijn optredens gecanceld zijn. Voor mij is het tijdens het maakproces noodzakelijk om een stip aan de horizon te zien: Je begint met een leeg blad papier en maanden later sta je vol spanning in Paradiso. Die stip, dat lichtpunt is de kracht om te beginnen. Ik voel ook dat het belangrijk is weer vertrouwen te hebben in de toekomst, ook al is die nog onzeker. Anders val je stil. Ik ben daarom blij dat zo veel clubs en theaters meedoen en daarmee een teken geven dat de toekomst ook een gezamenlijke beslissing kan zijn. Ik hoop dat het publiek volgt.”

In 2017, 2018 en 2019 speelde ze haar succesvoorstelling ‘MENS’ in uitverkochte theaters en clubs doorheen het hele land en op festivals als Down the Rabbit Hole en Into the Great Wide Open. Haar album ‘MENS’ won de Edison Pop Award 2019 in de categorieën Beste Album en Beste Nederlandstalige album. Momenteel werkt Wende ook aan haar eerste buitenlandse show in samenwerking met het gerenommeerde Londense The Royal Court Theatre. De première daarvan is door Covid19 uitgesteld.

Wende: “Ik ben al mijn hele leven rusteloos en nieuwsgierig. Vaak wordt er gezegd dat ik rustiger aan moet doen; ‘Mag het iets minder wild?’. In mijn dagboeken gaat het nu vaak over wat er wel of niet lijkt te kunnen, wat aanvaardbaar is, wat niet. Ook het zwijgen keert veel terug: De dingen die niet gezegd worden, geheimen die soms generaties lang levens bepalen. De schaduwkant die we allemaal in ons hebben en vaak te eng vinden om er heen te gaan. Maar misschien schuilt in die wildernis wel juist wie we zijn in onze meest pure vorm, even onschuldig als wreed.”

Tourlijst

APRIL 2021

FRI 16 BIBELOT DORDRECHT TRY OUT

SAT 17 BURGERWEESHUIS DEVENTER TRY OUT

FRI 23 SCHOUWBURG AMPHION DOETINCHEM TRY OUT

FRI 23 SCHOUWBURG OGTEROP MEPPEL TRY OUT

THU 29 FLUOR AMERSFOORT TRY OUT

FRI 30 HEDON ZWOLLE TRY OUT

MAY 2021

SAT 01 PARADISO AMSTERDAM PREMIÈRE

THU 06 JUNUSHOFF WAGENINGEN

FRI 07 VICTORIE ALKMAAR

WED 12 DE LIEVEKAMP OSS

FRI 14 DOORNROOSJE NIJMEGEN

SAT 15 GRENSWERK (MAASPOORT) VENLO

WED 19 PAARD DEN HAAG

THU 20 STADSSCHOUWBURG HAARLEM

FRI 21 DE VORSTIN HILVERSUM

FRI 28 DE ROMA ANTWERPEN

JUNE 2021

THU 03 OUDE LUXOR ROTTERDAM

FRI 04 P60 AMSTELVEEN

SAT 05 DE OOSTERPOORT GRONINGEN