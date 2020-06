D3FAI x Nathassia brengen ‘Change The World’ uit

Elektronische muziekkunstenaar Federico Fragala a.k.a. D3FAI (Revealed, Spinnin ’, Dim Mak, Outlaw) heeft de afgelopen jaren een grote naam opgebouwd met steun van onder meer Tiësto, Afrojack, David Guetta en Steve Aoki. Met officiële remixen voor Hardwell en een samenwerking met Blasterjaxx, samen met wereldwijde tournees, ziet zijn toekomst er rooskleurig uit.

Nathassia (uitgesproken als Natasha) is half Nederlands (geboren in Gouda) en half Indisch en straalt iets unieks uit. Haar vocale stijl, muziek en live optredens brengen zowel Oosterse als Westerse culturen in betoverende stijl samen. Na haar studie International Music Management verhuisde ze naar Londen, om van daaruit verder te bouwen aan haar carrière. Nadat ze aanvankelijk wereldwijd aan het succes heeft geproefd als artiest, met een live-sessie op de Nederlandse nationale radio met Soulcast & Moonbeam, en performances op de Britse televisie, is Nathassia erin geslaagd haar eigen stijl en geluid als een elektronische muziekartiest te creëren met steun van Blasterjaxx, Andi Durrant & BL3ND.

DJ Mag noemde het “A rare broken beat number”, en samen met T.H.E. Music Essentials als “An artist unlike any other”, blijft Nathassia’s beproefde, geteste en winnende formule van EDM – vermengd met elegant vormgegeven wereldmuziek en een opbeurende popgevoeligheid, duidelijk aanwezig. ‘Change The World’ komt de komende weken wereldwijd op gang, en wij hebben de track hier al…