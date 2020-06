Eerste namen voor Exit Festival in augustus bekend gemaakt

Sinds het gezamenlijke besluit van de Servische overheid en Exit om het festival door te laten gaan deze zomer, werkt de organisatie het klokje rond om een extra bijzonder, historisch en veilig evenement neer te zetten voor het 20-jarig jubileum. De eerste artiesten die 13-16 augustus te zien zijn in het Petrovaradin Fort zijn nu bekend. Onder meer Amelie Lens, Black Coffee, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Tale Of Us, Robin Schulz, Ofenbach en Laibach zijn van de partij.

Alle officiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in acht nemend, zal Exit deze zomer in plaats van 40 zo’n 20 podia en zones openen, verspreid over het kolossale Petrovaradin Fort. Bovendien wordt het maximaal aantal bezoekers beperkt tot 50%, in een gebied waar normaal gesproken meer dan 90% van de capaciteit terecht kan.

Voor de Main Stage zijn onder anderen Laibach, Robin Schulz, Roni Size b2b LTJ Bukem feat. Dynamite MC, Ofenbach, Burak Yeter en DJ Regard aangekondigd. Ook regionale bands als Obojeni Program, Buč Kesidi, Massimo en Goblini zijn erbij.

De gigantische mts Dance Arena verwelkomt onder meer Black Coffee, Nina Kraviz, Amellie Lens, Paul Kalkbrenner, Denis Sulta, Boris Brejcha, Tale Of Us, ARTBAT, Dax J, Kobosil, DJ Tennis, Meduza, Marko Nastić, After Affair b2b Kristijan Molnar, Andrew Meller, Lag b2b Insolate, Ilija Djokovic, Coeus, Space Motion en Reblok.

Op het naastgelegen No Sleep Novi Sad podium staan underground dj’s als Juliana Huxtable, Francois X, Marcel Dettmann, VTSS b2b SPFDJ, 999999999 Live, Monosaccharide en Bokee achter de knoppen. De line-up wordt de komende weken nog verder aangevuld.

Andere iconische podia die 13-16 augustus niet zullen ontbreken zijn de Latino Stage, de Beats Stage (hiphop) en XBass Pit (drum & bass). Ook voor Urban Bug, de Wenti Wadada Reggae Stage, Guarana AsFM, de Pachamama zone en de populaire Gaia Experiment Trance Stage wordt een plekje gereserveerd.