IDLES kondigt derde studioalbum aan

Twee jaar na de release van ‘Joy As An Act Of Resistance’ komt IDLES met hun derde studioalbum. ‘Ultra Mono’ verschijnt op 25 september 2020 en wordt gepresenteerd met de nieuwe single ‘Grounds’. Op ‘Ultra Mono’ verdubbelt IDLES hun venijnige grijns en commentaar op onderwerpen als gender ongelijkheid, nationalisme, klasse, inclusiviteit en actieve presentie. Waar ‘Joy As An Act Of Resistance’ het beschrijvende manifest van IDLES vormde, is ‘Ultra Mono’ het geluid van de band die de strijd aangaat, inclusief stormram onder hun armen.

Hun debuutalbum ‘Brutalism’ uit 2017 maakte een impact die niemand, zelfs de band zelf niet, had kunnen voorspellen toen het uitkwam. En met hun tweede album ‘Joy As An Act Of Resistance’ claimde IDLES hun rechtmatige plek als leiders in een beweging van bands die verouderde opvattingen afbreekt. De band kauwt op clichés en spuugt ze uit als hogere kunst voor de massa.

IDLES is een band geworden waar je je hoop op kunt vestigen, waarmee je idealen kunt verzamelen en die over een set nummers beschikt waarin je kunt geloven. De band heeft een fanbase die blijft groeien en inmiddels zelfs haar eigen community heeft opgericht. Iets waar IDLES vanaf het begin al naar streefde. De community bestaat uit mensen die het gevoel hebben er niet bij te horen, samen geven ze elkaar het gevoel dat ze er wél toe doen.

‘Ultra Mono’ is een viering van die community. Zanger Joe Talbot zegt daarover: “Ultra Mono is a “yes” to what we love. Ultra Mono is the act of union and union in action. Ultra Mono bangs to the beat of unity, of our community that you built and it’s a beautiful fucking beast.”

Zelfacceptatie en actieve aanwezigheid vormen de kern op het album, dat opgenomen werd in Parijs. Talbot vertelt over de nieuwe inzichten die hij kreeg ten opzichte van hun vorige plaat: “We aim for our music to be a window onto us and a mirror onto you, a form of truth or transparency. At the eye of the storm of our last album and at the start of writing ‘Ultra Mono’ there was a sense of losing that truth. All the reviews, positive or not, were pushing me further and further away from myself. I began assessing myself by what I had created and not who I was. This lead to our new writing becoming too selfaware: a mirror onto us and a window onto you. This is us eating ourselves to please the audience in order to be loved; bullshit and the exact thing we started the band to question, antagonise and defeat.”

‘Ultra Mono’ is geproduceerd door Nick Launay (Nick Cave, Arcade Fire) en Adam ‘Atom’ Greenspan (Anna Calvi, Cut Copy) en met input van Kenny Beats (FKA Twigs, DaBaby, Vince Staples). Op het album staan tevens gastbijdragen van Jehnny Beth (Savages), Warren Ellis (Nick Cave and the Bad Seeds), David Yow en Jamie Cullum.

Op 29 en 30 augustus speelt de band drie livesets in een nader te noemen legendarische studio. Deze shows worden professioneel opgenomen, gefilmd en uitgezonden via een livestream.