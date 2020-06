Lijpe brengt zijn ‘Dagboek’ uit

De afgelopen weken werd er al gehint naar nieuwe muziek van Lijpe. Rondom Utrecht waren er posters te zien met enkel de vraag erop: “Wanneer Lijpe?”. Een verwijzing naar een veelvoorkomende comment op social media van zijn indrukwekkende fanbase. De vraag wordt vandaag beantwoord met een gloednieuw album: ‘Dagboek’.

Abdel Achahbar, beter bekend als Lijpe, behoort zonder twijfel tot de meest legendarische rappers van Nederland en omstreken en is sinds 2015 onmisbaar in de hiphop scene. Wat Lijpe zo bijzonder maakt is zijn krachtige, zelfverzekerde stem en ijzersterke teksten vol emotie, waarvan hij ieder woord vanuit zijn hart schrijft. Zijn eerste songs, ‘Waar Ik Morgen Ben’ en ‘Ogen In Je Rug’, bracht hij in 2015 uit. In datzelfde jaar maakte hij deel uit van het revolutionaire album ‘New Wave’ en bracht hij ook zijn debuutalbum ‘Levensles’ uit. Vervolgens wist hij een plek te bemachtigen op de line-up van gevestigde festivals, zoals Lowlands en Appelsap. Na ‘Levensles’ volgde het album ‘Jackpot’, die inmiddels beiden een gouden status hebben bereikt. De loyaliteit en steun van zijn fans hierbij is ongekend.

‘’Met dit album wil ik de kracht van mijzelf en mijn achterban belichten. Ik heb gedurende mijn hele carrière heel veel te danken aan mijn fans en de hoeveelheid support en liefde die ik de afgelopen jaren heb gekregen van hen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we staan waar we nu staan. Dat is ook de reden dat dit een gehele soloplaat is geworden zonder featurings.’”

– Lijpe

Hoewel de muziek van Lijpe bijna niet gedraaid wordt op radiostations scoort hij aanzienlijke cijfers op YouTube en Spotify en ondanks dat Abdel zich niet focust op het maken van ‘hits’, maar juist op pure hiphop tracks, stond hij in 2018 met vijf albums in de Album Top 100. Dit jaar is sterk begonnen voor Lijpe met een uitverkochte show in zijn stad, Utrecht. Vandaag zet hij deze lijn voort en bedankt hij zijn fans voor alle support met een nieuw album.

Dat Lijpe tot een van de meest gewaardeerde artiesten van de hiphop scene behoort heeft hij onder andere te danken aan zijn hoge productiviteit. Sinds 2015 bracht hij elk jaar een album uit, waardoor hij in 2018 met maar liefst vijf albums in de charts stond. Al eerder waren van dit nieuwe album de persoonlijke singles ‘Mijn Story’ en ‘Alleen Soms’ te beluisteren. Laatstgenoemde single kwam afgelopen zaterdag op nummer 3 binnen in de Single Top 100. Ook staan de bijhorende video’s van beide singles (nog steeds) hoog in de trending lijst op YouTube. Het album telt twaalf tracks en bevat geen enkele gastbijdrage. Lijpe heeft ervoor gekozen om zijn persoonlijke verhaal zelf in de vorm van een muzikaal dagboek naar buiten te brengen als een ode aan zijn fans.