Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Within Temptation.

Op 13 november 2012 gaf Within Temptation samen met het Il Novecento orkest onder leiding van Robert Groslot en het Fine Fleur koor (al jaren het vaste orkest en koor van Night of the Proms) een optreden in het Antwerpse Sportpaleis. Het was een memorabel concert met hits als ‘Ice Queen’, ‘Faster’, ‘Stand My Ground’, ‘Sinéad’ en nog veel meer, kortom, Sharon den Adel in topvorm.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Within Temptation live @ Sportpaleis, Antwerpen (2012).