Woodkid kondigt grootse show in AFAS Live aan

Woodkid speelt op 20 januari 2021 in de AFAS Live in Amsterdam. De show is toegevoegd aan de Europese tour van deze Franse alleskunner, nadat zijn show in TivoliVredenburg in Utrecht binnen een dag uitverkocht raakte. De aankondiging van nieuwe data in de Europese tour van Woodkid volgt op een verbetering van de crisissituatie rondom COVID-19 in thuisland Frankrijk, waar zalen heropenen en social distancing regelgeving versoepeld wordt. Woodkid kondigt tevens zijn nieuwe single ‘Pale Yellow’ aan.

Woodkid – echte naam Yoann Lemoine – kan bijna alles. Hij is een multi-instrumentalist, zanger, grafisch ontwerper en regisseur. Woodkid regisseerde videoclips voor onder andere Pharrell Williams, Katy Perry, Taylor Swift en Lana Del Rey. De kroon op zijn werk is een visueel meesterwerk voor zijn single ‘Iron’, waarmee hij de wereld tevens kennis liet maken met zijn donkere en indringende muziekstijl. Woodkid maakt composities met elementen uit pop, elektronica en uiteraard filmmuziek. Zijn bezwerende diepe stemgeluid maakt zijn muziek even groots als kunstzinnig.

Er is alweer bijna zes jaar verstreken na zijn laatste optreden in Nederland, maar bij veel fans staan de magische shows van Woodkid nog vers in het geheugen. Als geen ander heeft Woodkid onder andere Into The Great Wide Open en Paradiso in weten te pakken met zijn bombastische en meeslepende composities. Na al die jaren is er eindelijk weer nieuwe muziek op komst en staat Woodkid klaar om de Europese podia te veroveren met zijn nieuwe werk.