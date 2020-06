Phil Bee – Against The Wind

Het zijn rare tijden, dat hoef ik niemand te vertellen. Het Coronavirus heeft op allerlei gebieden flink huisgehouden. Ik denk dat niemand hier niet door getroffen is, op welke wijze dan ook. Buiten de algehele gezondheid, economische gevolgen enzovoort hebben we het in dit artikel over de kunsten en natuurlijk in het bijzonder de muziek. Door het stoppen van concerten en festivals zijn de inkomsten van de muzikanten volledig weggevallen. Zo ook bij Phil Bee, de Limburgse zanger die al vele jaren naam maakt met bands als King MO, Colonel Jetski en Phil Bee’s Freedom. Het laatste seizoen maakt hij deel uit van het door Johan Derksen georganiseerde The Sound Of The Blues & Americana.

Maar Phil is niet iemand van stil zitten en hij kwam met het idee om tijdens deze periode een nieuwe cd op te nemen. Via social media vroeg hij om input en uit de ontvangen voorstellen koos hij een tiental nummers die in zijn Castle Studios in het Zuid-Limburgse Mheer met een aantal bevriende musici zijn opgenomen. Het resultaat hiervan is nu uitgekomen in de vorm van de cd ‘Against The Wind’.

Het begint meteen zeer sterk met de Dave Mason (o.m. Traffic) compositie ‘Feelin’ Alright’, die het meest bekend is van Joe Cocker. Phil komt hier zeer dicht in de buurt bij diens versie. Deze wordt gevolgd door een zeer mooie uitvoering van ‘Grandma’s Hands’ van Bill Withers en ‘I Love You More Than You’ll Ever Know’ van Al Kooper. Vooral met laatstgenoemde ben ik erg blij, want het was mijn suggestie aan Phil om deze op te nemen. Het is een prachtige, zeer gevoelige soulballad geworden. Grote klasse.

Dan is het de beurt aan de southern rock van ‘Born On The Bayou’ (John Fogerty) en ‘Dixie Chicken’ (Lowell Gerorge). Dan een zeer mooie uitvoering van ‘I Put A Spell On You’. Daarna volgen van Eric Clapton de nummers ‘Badge’ en ‘Bell Bottom Blues’, laatstgenoemde met een fantastische gitaarpartij. Even sterk als het begin wordt de cd afgesloten met prachtige uitvoeringen van Paul Wellers ‘You Do Something To Me’ en Bob Segers ‘Against The Wind’. Kortom, een heel goede cd. Tien prachtige covers die van Phil c.s. een zeer respectvolle uitvoering hebben gekregen. Een feest der herkenning. (9/10) (Soul Sacrifice Records)