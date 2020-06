Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Beyoncé.

Beyoncé Knowles begon eind jaren ’90 haar succesvolle carrière als leadzangeres van de meidengroep Destiny’s Child. Als solozangeres bracht ze in 2003 haar debuutalbum ‘Dangerously in Love’ uit. Vanaf dat moment was haar naam als solozangeres gemaakt. ‘Dangerously in Love’ ging ruim 10 miljoen keer over de toonbank en bracht de singles ‘Crazy in Love’ en ‘Baby Boy’. Ook mocht Beyoncé voor haar debuutalbum een 2-tal Grammy’s in ontvangst nemen. Hierna bracht ze onder andere de hits ‘Check on It’, ‘Déjà Vu’ en ‘Beautiful Liar’. Tijdens haar optreden op het Glastonbury festival kwamen een aantal van haar grootste hits voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Beyoncé live @ Glastonbury (2011)