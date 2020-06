Afel Bocoum brengt album ‘Lindé’ uit in september

De gevierde Malinese songwriter en gitarist Afel Bocoum brengt op 4 september zijn nieuwe studioalbum ‘Lindé’ uit via World Circuit Records. De eerste single ‘Avion’ is nu te streamen. Genoemd naar de wilde uitgestrektheid bij Bocoums geboortestad Niafunké, is ‘Lindé’ een opmerkelijke mix van diepe traditie en gedurfde innovatie. Het album werd opgenomen in de hoofdstad van Mali, Bamako, en hecht de eeuwenoude muziek van de Niger aan elkaar met stijlen uit de hele wereld. Op het album treden een aantal eminente Malinese muzikanten aan, waaronder Madou Kouyaté, wijlen ‘Hama’ Sankaré en Madou Sidike Diabaté, samen met drums van onlangs overleden Afrobeat pionier Tony Allen, trombone door Vin Gordon (Bob Marley / Skatalites) en viool door Joan as Police Woman

Damon Albarn, die samen met World Circuit’s Nick Gold als uitvoerend producent bij de opname betrokken was deelt zijn gedachten: “Afel’s voice is one of the treasures of Mali, and this record is a gift to us all.”

Traditionele instrumenten zoals de ngoni, njurkele, kora en calabash vermengen zich met gitaren, percussie en call-and-response zang. Het resultaat is een zacht golvende stroom die uitgaat van een bron die diep in de historische en mystieke tradities van het geboorteland van Bocoum verborgen ligt en die onderweg verrijkt wordt door muzikale zijrivieren en kruisstromen. Het is muziek die eerder stroomt dan klotst, sierlijk, ongedwongen en minimaal van opzet.

‘Lindé’ is tevens een album met een boodschap – in een onzekere en turbulente wereld en een vaderland dat worstelt met jihad, armoede en stammenoorlog, dringt Afel aan op hoop, solidariteit en eenheid: “We have to meet each other, talk to each other, look each other in the eye and tell the truth,” Aldus Afel. “If we’re not united, I can see no solution. Our social security is music. That’s all we’ve got left. People love music, so we have to make use of that fact.”

De eerste single van het album, getiteld ‘Avion’, is een speels en optimistisch eerbetoon aan het vliegverkeer. Het nummer ‘stijgt echt op’, op een beat die dicht bij de Congolese soukous staat, met de gitaren van Mamadou Kelly, Oumar Konaté en Lamine Soumano als de zoete en melodieuze stuwende kracht.