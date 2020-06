10 juni, de verjaardag van Maxi Priest

Vandaag, 10 juni, is de verjaardag van reggae-artiest Max Alfred Elliott, beter bekend onder zijn artiestennaam Maxi Priest. Maxi Priest is in Nederland vooral bekend van zijn hits ‘Some Guys Have All The Luck’, ‘Wild World’ en ‘Close To You’. Die laatste behaalde een vierde plek in de top 40 in 1990.

Maxi Priest werd geboren op 10 juni 1960 in Londen als zoon van Jamaïcaanse immigranten. Zijn zoon Ryan is een van de leden van de Engelse boyband Ultimate Kaos, zijn andere zoon, Marvin, is een succesvolle zanger in Australië.