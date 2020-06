Erasure brengt nieuw album uit

Erasure kondigde deze week na drie jaar een nieuw album aan. ‘The Neon’ verschijnt op 21 augustus en is het achttiende studioalbum van de band. Met optimisme en nieuwe energie kwamen Vince en Andy, na individuele projecten, weer bij elkaar om aan de opvolger van ‘World Be Gone’ (2017) te werken. Vince vertelt: “Our music is always a reflection of how we’re feeling. He was in a good place spiritually, and so was I – really good places in our minds. You can hear that.”

‘The Neon’ staat symbool voor een plek die leeft in de verbeeldingskracht van ons. Die plek kan een nachtclub zijn, een winkel, een stad, een slaapkamer, etc. en is een plek van warmte en mogelijkheden, waar je door de muziek naartoe wordt gebracht. Inspiratie voor ‘The Neon’ haalde Erasure uit de popmuziek door de afgelopen decennia heen.

Deze week kwam de eerste single van het album uit.