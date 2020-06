Lady Gaga haalt nummer 1 positie in Nederland met ‘Chromatica’

Voor het eerst in haar carrière heeft Lady Gaga in Nederland de nummer 1 positie in de Album Top 100 behaald. ‘Chromatica’ verscheen vorige week en schoot meteen door naar de top van de lijst.

Dat gebeurt in een roerige tijd, waarin Gaga zich maatschappelijk roert en uitspreekt voor de Black Lives Matter beweging. Ze heeft op social media bekendgemaakt dat ze de komende tijd haar kanalen overdraagt aan instanties waar ze haar steun aan verleent. Zo kan hun boodschap nog sterker uitgedragen worden en een mondiaal publiek bereiken.