Shawn Pittman – Make It Right!

Eigenlijk zou Shawn Pittman eind april samen met Anson Funderburgh en Mike Morgan door Europa toeren onder de naam ‘Texas Blues Guitar Summit’. Door het hele gedoe met het coronavirus zal dit ongetwijfeld niet doorgaan. Gelukkig kunnen we op de plaat voldoende genieten van ’s mans muzikale verrichtingen.

Pittman is geboren in Oklahoma en hij verhuisde op zijn zeventiende naar Dallas, Texas, waar hij muziek studeerde aan de Booker T Washington High School of the Performing Arts. Voortijdig brak hij zijn opleiding af en vervolgde hij zijn muzikale educatie in de praktijk. In 1996 werd zijn eerste album ‘Blues From Dallas’ opgenomen en nu is onlangs zijn dertiende cd, getiteld ‘Make It Right!’, verschenen.

In 2018 toerde hij door Europa met het Duits-/Turkse bluestandem Erkan Ozdemir op bas en diens zoon Levent Ozdemir op drums. Deze samenwerking beviel zo goed dat het trio in Kopenhagen de studio in dook en binnen twee dagen deze cd opnam. Het resultaat, ‘Make It Right!’ is nu uitgebracht. Het album bestaat uit twaalf nummers, die allemaal de Texas Blues als basis hebben. Het zijn twaalf prima gemaakte en goed in het gehoor liggende nummers. Hoewel, zoals als gezegd, de basis de Texas Blues is variëren de nummers van blues tot boogie en slowblues. Pittmans gitaar is overduidelijk dominerend aanwezig.

Nummers die wat mij betreft een speciale vermelding verdienen zijn de boogie ‘Finger On The Trigger’ en de slowblues ‘How Long’. Wat liveoptredens betreft moeten we nog even wachten, voorlopig kunnen we met deze plaat uitstekend uit de voeten. (7/10) (Continental Blue Heaven)