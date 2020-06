Exit Festival gaat door deze zomer

Nu de lockdown in de meeste Oost-Europese landen voorbij is en het aantal besmettingen beperkt is gebleven, heeft Exit Festival na overleg met de Servische premier besloten de jubileumeditie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar later in de zomer. Exit 2.0 zal nu plaatsvinden van 13-16 augustus 2020.

Om de veiligheid van de bezoekers en crew te waarbogen, worden de nodige maatregelen getroffen. Zo wordt de capaciteit van het festival verlaagd en zullen sommige grachten en loopgraven van het Petrovaradin Fort, die normaal gesproken de vele kleine podia huisvesten, gesloten blijven. Fans kunnen deze zomer onder meer wel de Main Stage, de iconische Dance Arena en het No Sleep podium op het festivalterrein verwachten.

Tickethouders die deze zomer nog niet naar het festival kunnen of willen afreizen krijgen binnenkort de mogelijkheid om hun ticket te behouden voor volgend jaar of een andere compensatieregeling aan te vragen. Ook wordt spoedig meer bekend gemaakt over de line-up. De organisatie heeft alvast bevestigd dat diverse grote artiesten hebben aangegeven van de partij te willen zijn in augustus. Na een maandenlange pauze kunnen ze niet wachten eindelijk weer herenigd te worden met hun fans.

Het Exit team is zich ervan bewust dat deze beslissing een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, vooral ook richting de internationale festivalindustrie. “We got so many messages and emails of support from other festival promoters, agents and artists who see Exit as a sign of a soon revival for the whole event industry. But even more important, a sign for the whole society that the worst is behind us”, legt oprichter Dušan Kovačević uit. Bovendien maakt hij nog een symbolische verwijzing naar de historie van het festival: “Exactly 20 years ago, after a decade of isolation and civil wars in the ’90s, we found an exit and embraced it as our name. Now, it’s time to globally exit from this pandemic”.