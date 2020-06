Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Duran Duran.

Tijdens Lollapalooza 2017 stond er een leuke line-up op het affische met namen als Metallica, Martin Garrix, The Weekend en ook Duran Duran, waar we vandaag een Full Concert aanbieden. Duran Duran is opgericht in 1978, ze hadden hun eerste wereldwijde hit te pakken met ‘Hungry Like The Wolf’. Vele hits volgden voor de mannen onder leiding van Simon le Bon. Veel van deze hits liet de band horen gedurende hun optreden tijdens dag 2 van het Lollapalooza festival 2017 te Argentinië waaronder ‘The Wild Boys’, ‘A View to a Kill’ (titeltrack van de gelijknamige James Bond film), ‘Notorious’, ‘Save a Prayer’ en ‘Ordinary World’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Duran Duran live @ Lollapalooza, Argentina (2017).