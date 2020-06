Barn & Belle brengt eigen EP in coronatijd verdeeld uit

Americana & Roots-duo Barn & Belle is bezig met een speciaal coronaproject. Het duo uit Geleen bestaat uit Lea Lomans (zang, drum en percussie) en Jesse Deledda (zang, gitaren en banjo). Denk bij Barn & Belle aan close-harmony begeleid op een arsenaal aan Country & Folk instrumenten. Oilcan-Gitaar, Wasbord, Banjo, Dobro, Melodica, Ukeleleen hun ‘Travellers Drummachine; ze komen allemaal voorbij! Barn & Belle spelen een mix aan Americana & Roots muziek, waarbij de chemie tussen de twee multi-instrumentalisten van groot belang is.

Na elkaar ontmoet te hebben op het Conservatorium van Maastricht, vonden ze elkaar in hun liefde voor Americana, Ragtime en Swing. Na vele concerten en jamsessies besloten ze, begin 2018, samen muziek te gaan maken. Hun eerste optreden vond plaats in maart 2018, tijdens de voorronde van Podiumvrees Bandcontest. Dat jaar wonnen zij meteen de finale, waardoor ze het Mama’s Pride Festival in Geleen mochten openen. In November datzelfde jaar wonnen zij de B.R.U.L-contest (Blues & Roots Uit Limburg) waardoor ze de 23e editie van Southern Bluesnight mochtn openen.

Daarnaast bracht het duo in het voorjaar van 2019 hun debuut EP uit genaamd ‘Dancing Shoes’. Deze bevat 5 songs waarbij Barn & Belle laten horen dat ze een eigen stijl weten te creëren door de verschillende Americana en Roots invloeden. De corona crisis hebben ze gebruikt om aandacht de vestigen op ‘Dancing Shoes’. Want van april tot en met juli brengen ze iedere maand een single uit. Hun laatste singel heet ‘Not The Only One’. Aan de bijbehorende ‘stopmotion video’ is veel werk gaan zitten en dat loont zich.