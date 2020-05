Matteo Bocelli zingt Disney classic ‘Can You Feel The Love Tonight’

The Royal Philharmonic Orchestra heeft met een aantal getalenteerde zangers gewerkt aan een album vol iconische liedjes uit de muzikale kluis van Disney. Met ‘Can You Feel The Love Tonight’ laat de animatiegigant voor het eerst wat van de glorieuze muziek horen van het album Disney Goes Classic dat op 2 oktober uitkomt.

Matteo Bocelli, die zijn zangtalent niet van een vreemde heeft, heeft samen met het orkest een adembenemende versie van de klassieker uit ‘The Lion King’ opgenomen in de vermaarde Abbey Road studio’s in Londen. Het is voor de Italiaan niet de eerste keer dat hij zijn stem leent aan een Disneyfilm. In 2018 zong hij samen met zijn vader Andrea het afsluitende nummer ‘Fall On Me’ voor de film ‘The Nutcracker And The Four Realms’.

Een eervolle taak dus voor de zanger, die er zelf het volgende over zegt: “I am beyond excited to join this project with Disney. The Lion King is one of the most cherished movies from my childhood and to sing the lead song is truly an honor for me. Elton John is one of my musical heroes for both his songwriting skills and his unique style. I hope to take some of that influence into the music I’m currently working on which I hope to share with you soon.”

Elton John en Tim Rice schreven het nummer voor de film die in 1994 wereldwijd de harten stal van kinderen en hun ouders. Ze wonnen er dat jaar een Academy Award mee voor ‘Best Original Song’. Andere nummers die op het album komen te staan zijn o.a. ‘Colours Of The Wind’ uit ‘Pocahontas’, ‘The Bare Necessities’ uit ‘The Jungle Book’ en ‘When You Wish Upon A Star’ waarop sopraan Renée Fleming de zang van het bekende nummer uit ‘Pinocchio’ voor haar rekening neemt.