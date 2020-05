Italiaans onderonsje LA VISION en Gigi D’Agostino op ‘Hollywood’

Met zijn wereldhit ‘L’Amour Toujours’ uit 1999 kreeg Gigi D’Agostino massa’s mensen moeiteloos in beweging op de dansvloer. Met ‘In My Mind’ uit 2017, dat hij samen met Dynoro maakte, overtrof hij het succes van zijn monsterhit met enkele honderden miljoenen streams. Deze week verscheen zijn nieuwste wapenfeit, ‘Hollywood’, waaraan hij werkte met de Italiaanse DJ / producer LA VISION.

Het Italiaanse multi-talent is enorm trots op zijn samenwerking met D’Agostino. Hij experimenteerde in het verleden al regelmatig met samples van zijn collega en mag nu op de voorgrond treden met zijn eigen materiaal: “I’ve always wanted to make my own music – and so I’ve learned everything you need to know about the craft: songwriting, arranging, producing and even singing. But I was only working in the background and behind the scenes. And I couldn’t follow my own vision. Now I can.”

Wat kan je verwachten van dit Italiaanse onderonsje? Aanstekelijke elektronische muziek die zich vast boort in je trommelvlies en daar voorlopig niet meer van plan is weg te gaan. Nog even geen feestjes in clubs aan de Italiaanse kust, dus dan maar thuis vuistpompend in de woonkamer genieten van LA VISION en Gigi D’Agostino’s ‘Hollywood’.