Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Amy Winehouse.

Vandaag laten wij jullie genieten van een fantastisch optreden dat de legendarische Amy Winehouse gaf tijdens het in 2008 gehouden Glastonbury festival. In haar korte carrière heeft de zangeres een aantal schitterende nummers gemaakt en mocht ze 5 Grammy awards in ontvangst nemen. Hits als ‘Back To Black’ en ‘Rehab’ kwamen tijdens dit optreden voorbij. Amy Winehouse overleed in 2011 op 27-jarige leeftijd.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Amy Winehouse live @ Glastonbury (2008).