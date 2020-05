29 mei, de verjaardag van Francis Rossi

Francis Rossi, geboren op 29 mei 1949 te Forest Hill, Zuid-Londen viert vandaag zijn 71e verjaardag. Rossi is de mede-oprichter van de Britse rockband Status Quo. Hij richtte in 1962, tesamen met schoolvriend Alan Lancaster, de band The Spectres op. Na een aantal wijzigingen in de line-up veranderden ze de naam van de band in 1967 naar The Status Quo, in 1969 naar Status Quo.

De band had ruim 60 hits, beginnende in 1967 met ‘Pictures Of Matchstick Men’. Daarna volgden nog vele hits, waaronder ‘Down Down’, ‘Roll Over Lay Down’, ‘Rockin’ All Over The World’, ‘Whatever You Want’, ‘What You’re Proposing’, ‘The Wanderer’ en ‘In The Army Now’. In 2013 bracht Status Quo de single ‘Bula Bula Quo’ uit, hun 100e single.