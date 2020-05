De Forsyths missen het publiek

Het Amerikaanse muzikantenechtpaar Jeska en Guy Forsyth is al jaren niet meer weg te denken van de Texaanse podia en ver daarbuiten. Vorig jaar toerden de Forsyths (met band) nog door Nederland. Guy maakt al 25 jaar veelzijdige en meeslepende blues, rock en country, en folk platen. Vorig jaar verscheen ‘Conspirators’ het eerste album van podiumtijger Guy en Jeska samen. Voor Maxazine spraken we met Guy en Jeska, die hun optredens– net als vele andere artiesten- door de coronacrisis noodgedwongen verruilen voor online live streams shows. Vanuit huis.

“Ik mis vooral het dagelijks contact met mijn publiek en collega muzikanten. Maar we komen er wel doorheen. Alhoewel we staan te popelen om weer op te treden en het voor ons financieel ook moeilijk is gaan we liever voor zekerheid en treden we niet te snel op voor publiek. We redden het nog wel even. Maar het moet geen zes maanden duren”, aldus Guy over de live streams aan het begin van ons online driegesprek. Maxazine vanuit Rotterdam, Guy en Jeska, thuis in het Zuiden van Austin, de hoofdstad van Texas.

Regering

Guy en Jeska staan bekend als maatschappelijk betrokken muzikanten die hun politieke mening graag uitspreken. Op het podium, in songteksten, op sociale media en ook direct tijdens ons gesprek. “Ik ben vooral gefrustreerd over onze regering die vooral besluiten nemen op financiële en economische gronden”, geeft Guy aan. “Ik ga daarom alleen af op de adviezen van de wetenschappers. En dat betekent dus thuis blijven. Hoe moeilijk het -nogmaals- ook is.”

Zalen gaan sneuvelen

Tot de corona crisis was de toerkalender van Guy en Jeska wekelijks gevuld met live optredens in bars en zalen in Texas en omliggende staten. Nu met online live stream shows vanuit huis of op locatie. Zonder publiek, soms samen met andere artiesten en waarbij kijkers vrijwillig kunnen doneren aan artiesten en of zalen. “Veel zalen en podia hier in Austin zullen gaan sneuvelen.”, vrezen ze.

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Tijdens een van de livestream shows grapte Jeska dat Guy de lockdown voortdurend aangrijpt om haar gitaarles te geven. “Hoe meer en beter Jeska gitaar speelt, hoe meer ik mondharmonica kan spelen.”, zo lacht (multinstrumentalist) Guy.

Europa

Daarnaast werken Jeska en Guy tijdens de lockdown beiden thuis aan nieuwe songs. “Ik schrijf sinds kort ook eigen songs”, zegt Jeska supertrots. “Ik heb zelfs plannen om in 2021 een eigen solo album uit te brengen”. Ook Guy hoopt volgend jaar een eigen album uit te brengen. “Ik heb nog maar één song. Ik kan niet naar een studio, dat maakt het wat lastig.” Daarnaast zijn er ook plannen voor een gezamenlijk album en een tournee door Europa. “We komen eraan, we kunnen niet wachten.”, aldus Jeska en Guy in koor.

“Ik ben nog niet zo lang als Guy aan het toeren en reizen” zegt Jeska, “maar ik er ervaar het reizen naar Europa als een verrijkende ervaring.” ”Ja, wat ik vooral mis van het niet op tournee zijn, is het reizen, de ontmoetingen, het onverwachte.”, vult Guy haar aan.

Nederland

Nederland heeft een speciale plek in de harten van het Texaanse echtpaar. Guy nam ooit een album op in Eindhoven en toerde regelmatig door Nederland en Jeska plaatste onlangs een post op Facebook waarin zij uitriep graag in Nederland of België te willen wonen. ”Nederland is voor mij een van de meest vredelievende plekken waar ik ooit ben geweest”, bekent Jeska, “Het is schoon en georganiseerd. Als de kinderen groot zijn willen we graag in Nederland gaan wonen.” “Ik heb er vrienden wonen. Ik hou heel erg van Nederland. Als we volgend jaar weer naar Europa komen, dan spelen we absoluut en zeker ook weer in Nederland”, zo vult de 51 jarige Guy aan.

Austin

Terug naar Austin, de stad die bekend staat als ‘live music’ hoofdstad van de wereld. In 1990 reisde Guy zijn muzikale dromen achterna en verruilde hij zijn toenmalige woonplaats Kansas voor Austin. Om er nooit meer weg te gaan en een bestaan te starten als muzikant. ”De stad is in die dertig jaar flink veranderd” vindt Guy, ” Het is nu een ‘dure’ industriële stad. Woningen zijn onbetaalbaar. Dat doet de stad geen goed. Het is nu een komen een gaan van bewoners. Het is een werkstad geworden. Dat zie je ook in de muziek terug. Er is minder aanwas van nieuwe bands en artiesten. De helft van de bewoners heeft geen idee van de geschiedenis van Austin.”

ABBA

We eindigen ons gesprek zoals we zijn begonnen. Met de gedwongen opsluiting door het onvermijdelijke corona virus. Voor Guy een periode waarin hij graag en vaak luistert naar Jason Isbell. “Ik bewonder zijn muziek en vooral ook zijn teksten met politieke boodschappen. Dat is nu belangrijk. Jeska luistert nu vooral naar ABBA en vrolijke popmuziek uit de jaren zeventig. dat maakt mij vrolijk. Dat heb ik nu nodig.”

Foto’s (c) Meagen House