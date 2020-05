Rotterdamse Zophieq komt met nieuwe single

De Rotterdamse producer Zophieq brengt vandaag de single ‘Dangerous’ uit. De single is het tweede deel van een trilogie over de drie menselijke verdedigingsmechanismen: vechten, vluchten, bevriezen. ‘Dangerous’ belichaamt het mechanisme bevriezen. Het derde en laatste deel komt in juni dit jaar uit.

Vechten, Vluchten, Bevriezen

De drie singles gaan over de drie reacties van ons oerbrein tijdens traumatische of stressvolle situaties: vechten, vluchten, bevriezen. “Ik wilde weg uit een stressvolle situatie en stuitte op heel veel weerstand. Ik wilde mijn relatie verbreken en ik wist niet hoe ik het hem dat duidelijk moest maken. Totdat een vriend van me tegen me zei: ‘Als je wilt dat hij jou begrijpt, moet je het op verschillende manieren proberen te vertellen.’ En dat deed ik – ik vocht. Ik bevroor. Ik vluchtte.”, aldus Zophieq.

Luisteren

De urgentie om dit verhaal te vertellen is hoog. Zophieq vindt dat men te weinig luistert en teveel zegt. Zij voelde zich niet gehoord en ze weet zeker dat ze niet de enige is. Voor die mensen deelt Zophieq deze trilogie. Om het verhaal zo breed mogelijk te vertellen is Zophieq een samenwerking aangegaan met kunstenares Esther Malaparte. Zij maakt een collage bij elk mechanisme, wat gelijk dient als artwork. De video’s zijn gemaakt door drie verschillende videomakers. ‘Dangerous’ is gemaakt door video-collectief Doorzicht. De hoofdrol wordt gespeeld door Ma’MaQueen.