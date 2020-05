Clip-Primeur: Handsome Johnny – Lonely Rider

De band Handsome Johnny vind zijn oorsprong in de liedjes van Mark van Dijk. Eerder al nam deze songsmid uit Eindhoven 3 albums op maar nooit eerder had hij zoiets in handen als nu. Een geweldige band met muzikanten die allen hun sporen inmiddels verdiende in de muziek. De mannen van Handsome Johnny brengen hun muziek met gevoel. Maar waar de band vooral in slaagt is dat gevoel over te brengen op de luisteraar. De nietsvermoedende luisteraar. Meegevoerd en ondergedompeld in een sound van melancholie en nostalgie, naar een plaats waar tijd nooit heeft bestaan. Welkom in de wereld die Handsome Johnny heet.

Mark van Dijk, zanger en schrijver van de band, schuwt de klassieke thema’s niet en in zijn teksten maakt hij daarbij gebruik van bekende metaforen. Hij zingt over liefde en eenzaamheid en de zin van het bestaan zonder daarbij aan originaliteit in te boeten. Zijn songs mogen, tekstueel gezien, hier en daar misschien cliché klinken, samen met de muzikale interpretatie van de band zorgt het voor een verbluffend resultaat. De muziek creëert een gevoel van harmonie en onderlinge saamhorigheid. Het is dat gevoel wat hen verbind. Met elkaar als band maar vooral ook met het publiek. Want wie wil zich nu geen Handsome Johnny voelen?

Vrij van zorgen en altijd onderweg. Naar een onbekende bestemming en een nieuw avontuur. Het warme asfalt, de eindeloze weg. Het dak omlaag, de helm aan het stuur. De wind door je haren, de vrijheid tegemoet. Ga mee op reis en beleef het zelf! Vandaag beleeft de band, naast Van Dijk bestaande uit Coos van de Klundert, Willem Schwaner en Max Nohe, de première van de nieuwe track ‘Lonely Rider’. Pure onvervalste Americana en American Roots. Zo hoort het. Go Johnny!