Welke inkomsten hadden stadions naast voetbal vóór de Corona crisis?

Iedereen weet dat Nederlanders dol zijn op goede optredens – of het nu gaat om de kelder van een Amsterdamse jazzclub, de hedendaagse setting van een groot festival of een optreden met de echo van een gigantisch stadion. Ook al kunnen deze op dit moment niet doorgaan, de mensen staan te trappelen om dit weer te mogen doen in de nabije toekomst.

Stadion-eigenaren in Nederland zijn altijd op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen naast hun sportieve basis van de voetbalclubs. Zij richten zich daar in sommige gevallen ook op stadionconcerten, die een extra bron van inkomsten betekenen. In sommige gevallen kan de club die in het stadion speelt hier ook van profiteren. Op dit moment ligt dit stil, maar toch denken de stadions hier ook voor in de toekomst weer over na. Als de clubs mee kunnen delen in de winsten kan dit geld natuurlijk mooi gebruikt worden om te investeren in de faciliteiten op de club of kan het stadion verbeterd of uitgebreid worden. Hieronder geven wij een lijst van enkele van de beste en meest unieke voetbalstadions in het land, die allemaal gespecialiseerd zijn in het hosten van gigantische muzikale spektakels, met sterren uit zowel binnen- als buitenland.

De Kuip – Feyenoord

Na een decennialange periode zonder optredens, keerden de muziekconcerten eindelijk terug naar De Kuip. Historisch gezien is de Kuip hét stadion in Nederland voor grote openluchtspektakels, met megasterren als Bob Dylan en de Rolling Stones die er al langs de revue passeerden. Die laatste band hield zo van het stadion dat ze er maar liefst tien keer speelden. Met andere, meer hi-tech locaties in de buurt, kozen veel bands er echter voor om het oude stadion te mijden ten gunste van dichte daken om de regen buiten te houden, of kozen ze voor minder grote locaties waar de shows vaak intiemer zijn. Maar wat gebeurde er in 2019? Eén woord: Rammstein! De metalband uit Berlijn besloot om in De Kuip te gaan spelen omdat ze vielen op de ruige en industriële sfeer, die perfect past bij hun kunstzinnige inslag.

Kras Stadium – FC Volendam

Om de inkomsten van FC Volendam te helpen vergroten moet het Votown Festival, een muziekfestival dat volledig plaatsvindt binnen de muren van het door hen bespeelde Kras Stadion, zorgen voor een financiële injectie voor de club. Helaas gaat het dit jaar niet door in verband met het Corona virus, maar andere jaren was dit steevast een mooie inkomstenbron voor de Volendamse club dat geïnvesteerd kon worden in nieuwe faciliteiten op het trainingscomplex van de club. De club besloot zelf om mede te investeren in het festival, om hiermee inkomsten te verwerven.

Clubs als Volendam gebruiken een evenement als Votown daarnaast vaak ook om de liefde voor hun club aan de bezoekers te verkopen; mensen die de club hoopt te binden na een positieve ervaring in het stadion, zodat ze fan worden van het voetbalteam. Dit kan zeker het geval zijn in Volendam, als je rekening houdt met de kans dat ze binnen enkele seizoenen in de Eredivisie zouden kunnen spelen, waardoor er een enorme lokale boost ontstaat. Die boost zal alleen maar toenemen als deze kleine club grote stappen maakt de komende jaren

Johan Cruijff Arena – Ajax

Met een capaciteit van 55.000 is dit stadion, dat is vernoemd naar de grootheid uit Ajax’ geschiedenis, het grootste stadion in het land. Er worden regelmatig concerten gehouden. De Johan Cruijff Arena is geen eigendom van Ajax, maar organiseert zelf evenementen. Stadiondirecteur Henk Markerink gaf in een interview toe dat meer dan de helft van de inkomsten van het stadion in 2018 afkomstig was van niet-sportieve evenementen. Daaruit blijkt dat veel stadions inkomsten genereren als het gaat om het vermaak buiten en op het veld.

Philips Stadium – PSV Eindhoven

Het Philips Stadion en zijn 36.500 zitplaatsen hebben een aantal van de beste concerten van de afgelopen jaren in Nederland mogen meemaken. In de zomer is het stadion normaliter aan slechts één man toegewezen, de grote Guus Meeuwis, die de afgelopen jaren steevast minstens vier keer optrad in het stadion in Eindhoven. Helaas is dat dit jaar voor het eerst sinds 2006 mogelijk door de Coronacrisis.

Het is een traditie die hij sinds 2006 heeft opgebouwd. Je zou kunnen zeggen dat Guus Meeuwis inmiddels kind aan huis is en met de verhuur van het stadion verdient de club jaarlijks enkele tonnen. Dit jaar loopt de club deze tonnen aan inkomsten mis vanwege de Corona crisis. De club besloot langere tijd geen concerten toe te laten in het eigen stadion, nadat het veld eerder werd vernield door concertbezoekers tijdens een optreden van Eros Ramazzotti. Voor kind van de club en ras-Brabander Guus Meeuwis maakt de club jaarlijks echter graag een uitzondering.