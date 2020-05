School is Cool, Fixkes en Crooked Steps op verplaatste Ik Zie U Graag

De editie Ik Zie U Graag 2020 op 3 en 4 april moest noodgedwongen worden verplaatst naar 7 en 8 november 2020. Naast een paar kleine wijzigingen in het programma blijft de line-up voor het indoor festival in MEZZ in Breda vrijwel hetzelfde.

Door de situatie rondom het Corona-virus kon Ik Zie U Graag op 3 en 4 april helaas niet doorgaan. Het indoorfestival in MEZZ kon bijna in zijn volledigheid worden verplaatst naar zaterdag 7 en zondag 8 november. De nieuwe datum past ook bij veel bands goed in de agenda, maar helaas brengt de verplaatsing wel een kleine wijziging met zich mee. The Guru Guru en Mooneye kunnen helaas niet aanwezig zijn op het festival in november. Zij worden vervangen door School is Cool (zondag) en Fixkes (zaterdag). De laatste lege plek op de timetable wordt ingevuld door Crooked Steps.

School is Cool is terug met hun ironisch getitelde vierde album ‘Things That Don’t Go Right’. De meeste dingen gaan nu eenmaal mis. Zo ook het opnameproces, waarbij de drummer een ontstoken drumteen opliep en de opname dagen precies middenin een hittegolf vielen. De eerste single ‘Close’ zijn opgenomen in een waas van classic rock, met tweestemmige gitaarlijnen, grote synthriffs en luide refreinen. De popliefde van de band blijft centraal staan, maar er is ook plaats voor uitgebreide instrumentale opbouwen en langer uitgesponnen outro’s. De vloeibare gitaarlijnen, in combinatie met Hanne Torfs’ epische keys, zweven precair op een compacte ritmesectie van veteranen Matthias en Toon en dit keer ook aangevuld met gitarist/violist Michaël Lamiroy. De afwisselend onderkoelde en opzwepende zang van Johannes Genard vertelt over rusteloosheid, stukgelopen relaties en Fear Of Missing Out.

Ken je Myspace nog? Of Soundcloud? Vroeger was dat de plek voor muziek. Fixkes maakte daar eind 2005 volop gebruik van. Al na een repetitie werd er een demo opgenomen, in de schuur tussen de fietsen werden de eerste vier nummers opgenomen. ‘Kvraagtegaan’ werd direct hotshot op de radio en parkeerde zich op de eerste plaats op de hitlijsten. Fixkes was the next big thing. Nu is het 2020 en is Myspace ver naar de achtergrond verdwenen. In mei komt de vierde plaat van Fixkes uit. Met een dikke hint naar de jaren ’90. Maar als de heuptasjes mogen, broeken weer de breedte in gaan en sweaters om het hardst schreeuwen, is het alleen nog maar wachten op spermajeans. Of Fixkes. Of beide natuurlijk.

Uit de liefde voor rauwe garage en blues ontstond Crooked Steps. Met een gitaar en drum stilden ze hun muzikale honger en na de eerste noten was de ‘Red Bull infused rock ’n roll’ geboren.Schroeiende gitaren, catchy meebrulbare zanglijnen en een geweldig strakke ritmesectie: garagerock met een bluesy kantje, stijf staand van de suiker en adrenaline.

Line-up

Zwangere Guy | Millionaire | Compact Disk Dummies | Sons | IBE | Brihang | Mintzkov | School is Cool | Cocaine Piss | Black Leather Jacket | Ruby Grace | NAFT | Compro Oro | Tessa Dixson | Echo Beatty | Crooked Steps | EMY | HEISA | Fixkes.