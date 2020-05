Nieuwe datum Carré-concert Gilbert O’Sullivan bekend

De legendarische singer-songwriter, bekend van zijn hits ‘Alone Again’, ‘Clair’ en ‘Nothing Rhymed’, zou op aandringen van zijn fans deze zomer nog één keer naar Nederland komen. Hij toerde onlangs met zijn intieme ‘Just Gilbert’ show succesvol door Frankrijk, België, Duitsland, Japan, Australië, Engeland en trad begin dit jaar nog op in het Muziekgebouw in Eindhoven. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten, maar nu is er een vervangende datum gevonden.

Gilbert O’Sullivan behoort tot een van de grondleggers van het genre singer-songwriter. De Ierse Engelsman uit Waterford wist vooral in de jaren ‘70 hit na hit te scoren. De liedjessmid bracht vorig jaar met succes een nieuw album uit. De titel van deze langspeler luidt heel toepasselijk ‘Gilbert O’Sullivan’. Met zijn solovoorstelling ‘Just Gilbert’ zal hij zowel oude als nieuwe hits ten gehore brengen in Amsterdam.

Op de jongste plaat van O’Sullivan horen we de liedjes ‘Love How You Leave Me’ en de ballade ‘Dansette Dream’. Ze passen perfect in de sfeer van zijn Top 2000 hits ‘Alone Again’ en ‘Nothing Rhymed’ uit vroeger tijden. Ook de uptempo songs ‘What is it About My Girl’ en ‘No Head For Figures Like Yours’ klinken als de jaren ’70, in een hedendaags jasje.

Om zeker te zijn dat het concert in Carré kan doorgaan voor een volle zaal, is nu besloten de datum van het concert te verplaatsen naar 15 maart 2021.