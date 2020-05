Eefje de Visser brengt concertfilm uit

Vrijdag 3 juli brengt Eefje de Visser een concertfilm uit, het weekend dat ze normaal gesproken op Rock Werchter zou spelen met haar band. De film biedt naast een (alternatieve) liveshow een bijzonder kijkje in haar wereld, gefilmd in De Robot Studios, een Gentse loft waarin Eefje werkt, slaapt en leeft. Met de opbrengsten wil Eefje de Visser haar crew en muzikanten door de coronacrisis helpen.

In januari dit jaar verscheen Bitterzoet, Eefjes vierde album. Het album werd met veel enthousiasme ontvangen en ook de eerste (try-out) concerten met haar nieuwe band waren een groot succes. Verder dan dit voorproefje kwam het helaas niet… De uitverkochte releasetour door Nederland en België stond op het punt te beginnen toen de coronacrisis uitbrak.

“De liveshow die we hadden voorbereid, moest een zwoele trip worden vol samenzang en electronica”, vertelt Eefje. “Met invloeden van dance en nostalgische pop, maar ook flarden van sierlijke choreografie en een uitgewerkte lichtshow. We keken er echt enorm naar uit de nieuwe nummers te spelen.” Met de concertfilm wil Eefje niet alleen haar team steunen maar ook haar fans een ervaring brengen die hier dichtbij komt, waarin popmuziek, choreografie, licht en decor een artistiek geheel vormen.

Eefje en haar band zijn in topvorm en willen daarom de volledige liveshow alsnog in première laten gaan via deze concertfilm, live opgenomen in de beste audio-en beeldkwaliteit in haar huis en studio waar ze Bitterzoet ook maakte. De inkomsten worden verdeeld onder haar team, de vaste band en crew, en iedereen die meewerkt aan het ontwikkelen van de film. “Zo hoop ik dat we van deze lockdown-nood een deugd kunnen maken, zowel voor mijn fantastische, toegewijde team en voor mijn awesome publiek!”

Omdat de film een investering vraagt en Eefje haar muzikanten en crew zekerheid willen geven over minimale inkomsten, is het doel om minstens 1500 tickets verkopen alvorens het project aan te vatten. Deze pre-order zal van start gaan op 28 mei 2020 om 10:00. De tickets worden verkocht voor 10 euro. Mensen die al een concertkaartje kochten voor een show van Eefje krijgen een korting van 50% en kunnen dus al vanaf 5 euro een ticket kopen via een link die ze via mail ontvangen van de concertzaal. Tickets voor de vertoningen in de concertzalen kosten 15 euro, mensen die al een concertkaartje hebben gekocht mogen intekenen op de pre-sale aangezien er maar 100 tickets per avond beschikbaar zijn.

De film zal te zien zijn op 3 juli om 21:00 online en in een aantal Nederlandse concertzalen waar Eefje haar uitverkochte Bitterzoet-show ging brengen (max 100 mensen per vertoning).

Paradiso, Amsterdam

Tivoli Vredenburg, Utrecht

Het Paard, Den Haag

Oosterpoort, Groningen

Doornroosje, Nijmegen

Effenaar, Eindhoven