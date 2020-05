Keleketla! brengt nieuw album uit

Keleketla! is een nieuw collaboratief project, dat loopt van Johannesburg tot Londen en van Los Angeles tot West Papua. Wat begon als een muzikale ontmoeting tussen de medeoprichter van Ninja Tune (Coldcut) en een groep Zuid-Afrikaanse muzikanten, is dit project inmiddels uitgegroeid naar iets veel groters met verschillende artiesten. Op het album zijn muziek en politiek een terugkerend thema.

Het eindproduct is een toekomstgerichte assemblage van invloeden, die verbindingen legt tussen verschillende uitgangspunten in een jazzy, soulvolle omgeving. Keleketla!, de titel van het project, betekent “reactie”, een begrip dat het doel van dit project omvat: het opbouwen van een gedeelde, muzikale grond, met verschillende opnamesessies verspreid over alle continenten.

Keleketla! gaat over het vinden van muzikale connecties, het omarmen van de actie-reactie traditie en zien waar het je zal brengen. Het album van Keleketla! verschijnt op 3 juli.