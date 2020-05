Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot 1 september gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Level 42.

Eerder brachten wij in onze serie Full Concert al een concert van Level 42, Level 42 live @ Metropolis Studios. Vandaag doen we het nog eens dunnetjes over met een optreden dat de band – bestaande uit Mark King, Mike Lindup, Nathan King, Sean Freeman en Pete Ray Biggin – gaf tijdens het Lugano Jazz Festival in Zwitserland. Geniet nog maar eens van hits als ‘Hot Water’, ‘World Machine’, ‘Running In The Family’, ‘Something About You’ en ‘Lessons In Love’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Level 42 live @ Estival Jazz Lugano, Switzerland (2010).