Shadow Drummer brengt energieke ‘Jumpin Sax’

Wat krijg je als je een saxofoon mixt met drum ‘n bass? Precies: De Shadow Drummer met het energieke ‘Jumpin Sax’. Het klinkt een beetje alsof Hans Dulfer himself een collaboratie is aangegaan met Kosheen, en dat in een mix gegoten met de snelheid opgepompt. Heerlijke dance, die meer in zich heeft dan het normale geëikte, en dat komt niet alleen door de verfrissende saxofoon die wordt gebruikt.

Van de Shadow Drummer gaan we binnenkort meer horen, daargeloven we in. Verfrissend nieuw geluid, en dat is waar we op zitten te wachten! Ja, dit klinkt inderdaad vernieuwend, en lekker!