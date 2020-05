Erik-Y geeft muzikale liefde een kans

In tijden van de coronacrisis nemen veel artiesten extra tijd om wat meer te verdiepen in het uitbrengen van nieuwe nummers. Zo ook Erik-Y, multi-instrumentalist uit Arnhem. Drie jaargeleden bouwde Erik zijn eigen studio, en sindsdien komen er met regelmaat nieuwe tracks uit. Tijdens de coronacrisis kwam Erik met het besluit een stap verder te gaan en wil de muzikant iedere 2 maanden een nieuwe track uitbrengen. Erik zette een eigen Youtube-channel op, waarop zijn muzikale belevenissen gevolgd kunnen worden.

Op 1 juli zal Erik-Y zijn komende track ‘Don’t separate your right’s from wrong’ releasen, maar tot die tijd kunnen we het doen met de poprock-single ‘My Girl’. Een liefdesnummer, een beetje tegen de prog aan leunend. Geen straf om naar te luisteren in ieder geval!